Владимир Путин поздравил россиян с Рождеством
Президент России Владимир Путин поздравил россиян с Рождеством Христовым. Соответствующее заявление главы государства было опубликовано на официальном сайте Кремля.
"Этот замечательный праздник дарит людям радость и надежду, объединяет их вокруг непреходящих духовных, нравственных ценностей, традиций милосердия и благотворительности. С ним связаны народные и семейные обычаи, передающиеся из поколения в поколение, искренняя вера в добрые перемены и исполнение самых заветных желаний", - говорится в сообщении.
Владимир Путин также отметил роль Русской православной церкви и других христианских конфессий в общественной жизни нашей страны и гармонизации межнациональных и межрелигиозных отношений. "Такая плодотворная и в высшей степени востребованная работа заслуживает глубокой признательности и уважения", - добавил президент.
В сообщении также содержатся пожелания здоровья, успехов и благополучия всем россиянам, празднующим Рождество.
Сам Владимир Путин в Рождественскую ночь принял участие в богослужении в Спасо-Преображенском соборе, в котором он был крещен. После богослужения президент подарил собору икону "Господь Вседержитель".
Путин и любимая икона Петра I «Спас Нерукотворный».