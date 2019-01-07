2019-01-07T09:26:26+03:00
Общество

Владимир Путин поздравил россиян с Рождеством

Президент пожелал россиянам, отмечающим этот праздник, здоровья, успехов и благополучия
Александр ДЖУМАЕВ
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Сам Владимир Путин в Рождественскую ночь принял участие в богослужении в Спасо-Преображенском соборе, в котором он был крещенСам Владимир Путин в Рождественскую ночь принял участие в богослужении в Спасо-Преображенском соборе, в котором он был крещенФото: REUTERS
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Президент России Владимир Путин поздравил россиян с Рождеством Христовым. Соответствующее заявление главы государства было опубликовано на официальном сайте Кремля.

"Этот замечательный праздник дарит людям радость и надежду, объединяет их вокруг непреходящих духовных, нравственных ценностей, традиций милосердия и благотворительности. С ним связаны народные и семейные обычаи, передающиеся из поколения в поколение, искренняя вера в добрые перемены и исполнение самых заветных желаний", - говорится в сообщении.

Владимир Путин также отметил роль Русской православной церкви и других христианских конфессий в общественной жизни нашей страны и гармонизации межнациональных и межрелигиозных отношений. "Такая плодотворная и в высшей степени востребованная работа заслуживает глубокой признательности и уважения", - добавил президент.

В сообщении также содержатся пожелания здоровья, успехов и благополучия всем россиянам, празднующим Рождество.

Сам Владимир Путин в Рождественскую ночь принял участие в богослужении в Спасо-Преображенском соборе, в котором он был крещен. После богослужения президент подарил собору икону "Господь Вседержитель".

Путин и любимая икона Петра I «Спас Нерукотворный».

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