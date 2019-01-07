Владимир Путин выстрелил из пушки Петропавловской крепости

7 Янв. 2019 2019-01-07T13:12:21+03:00

В рождественскую ночь президент принял участие в богослужении в Спасо-Преображенском соборе, в котором он был крещен Фото: REUTERS

Президент принял участие в народных гуляниях в Санкт-Петербурге и пообщался с учениками Суворовского училища

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Президент России Владимир Путин в понедельник, 7 января, принял участие в народных гуляниях в Петропавловской крепости и произвел традиционный полуденный выстрел из пушки. Президент также посетил фестиваль ледовых скульптур "Путешествие вокруг света" и сфотографировался с детьми, которые пришли на выставку

Как сообщает корреспондент "Комсомольской правды" Дмитрий Смирнов, после выстрела Владимир Путин пообщался с почетным строителем России Владимиром Бендетом, которому сегодня исполнилось 85 лет. Президент поздравил именинника с днем рождения и вручил ему памятный подарок. Также Владимир Путин пообщался с учениками петербургского Суворовского военного училища.

Владимир Путин выстрелил из пушки в Петропавловской крепости.

Ранее сайт kp.ru сообщал о визите Владимира Путина в Санкт-Петербург. В рождественскую ночь президент принял участие в богослужении в Спасо-Преображенском соборе, в котором он был крещен. После завершения молебна Владимир Путин преподнес в дар собору икону "Господь Вседержитель"