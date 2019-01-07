В баре на мексиканском курорте Плайя-дель-Кармен погибли семь человек
Неизвестные преступники открыли огонь в баре на мексиканском курорте Плайя-дель-Кармен. Жертвами стрельбы стали семь человек; по предварительным все они являются местными жителями.
Как сообщает издание Heraldo de Mexico, преступники, вооруженные штурмовыми винтовками, вошли в бар и открыли огонь по посетителям заведения. Нападение произошло после 20:00 по местному времени; после окончания перестрелки преступники покинули место бойни на заранее подготовленных автомобилях.
На месте происшествия работают медики и представители местных сил безопасности. Сообщений о ходе расследования, по состоянию на 13:00 мск, нет.
Ранее сайт kp.ru сообщал о перестрелке в американском Сент-Луисе (штат Миссури). По итогам стрельбы погибли двое местных жителей, еще одни получил тяжелое ранение. Нападавшие сумели скрыться.