В баре на мексиканском курорте Плайя-дель-Кармен погибли семь человек

7 Янв. 2019 2019-01-07T13:20:52+03:00

Жертвами стрельбы стали семь человек; по предварительным все они являются местными жителями. Фото: REUTERS

В бар ворвались несколько вооруженных людей и устроили перестрелку

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Неизвестные преступники открыли огонь в баре на мексиканском курорте Плайя-дель-Кармен. Жертвами стрельбы стали семь человек; по предварительным все они являются местными жителями.

Как сообщает издание Heraldo de Mexico, преступники, вооруженные штурмовыми винтовками, вошли в бар и открыли огонь по посетителям заведения. Нападение произошло после 20:00 по местному времени; после окончания перестрелки преступники покинули место бойни на заранее подготовленных автомобилях.

На месте происшествия работают медики и представители местных сил безопасности. Сообщений о ходе расследования, по состоянию на 13:00 мск, нет.

Ранее сайт kp.ru сообщал о перестрелке в американском Сент-Луисе (штат Миссури). По итогам стрельбы погибли двое местных жителей, еще одни получил тяжелое ранение. Нападавшие сумели скрыться.