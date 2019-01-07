Посольство РФ в Турции: на борту затонувшего сухогруза россиян не было
Среди пострадавших и погибших - граждане Украины и Азербайджана
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Посольство России в Анкаре не подтвердило сообщения, что в результате крушения сухогруза «Волга-Балт» в 80 км от турецкого города Самсун пострадали двое россиян.
- Граждан РФ на борту не было. Экипаж состоял из 11 граждан Украины и двух граждан Азербайджана, - проинформировало диппредставительство в своей официальной странице в Twitter.
По последним данным, погибли шесть моряков.