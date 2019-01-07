Посольство РФ в Турции: на борту затонувшего сухогруза россиян не было

7 Янв. 2019 2019-01-07T16:16:00+03:00

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Посольство России в Анкаре не подтвердило сообщения, что в результате крушения сухогруза «Волга-Балт» в 80 км от турецкого города Самсун пострадали двое россиян.

- Граждан РФ на борту не было. Экипаж состоял из 11 граждан Украины и двух граждан Азербайджана, - проинформировало диппредставительство в своей официальной странице в Twitter.

По последним данным, погибли шесть моряков.