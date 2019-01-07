2019-01-07T20:24:43+03:00
В мире

Ким Чен Ын мог тайно отправиться в Китай

Северокорейский спецпоезд был замечен на границе двух государств
Анна ЕГОРОВА
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Днем 7 января границу между Китаем и Северной Кореей пересек спецпоезд - такой состав обычно перевозит высокопоставленных чиновников, включая лидера КНДР Ким Чен Ына.

Незадолго до прибытия поезда пограничную станцию Даньдун перекрыли сотрудники китайских спецслужб. Когда он проехал, оцепление сняли.

Источник газеты «Хангук Кёндже» в администрации президента Южной Кореи сообщил, что неизвестно, едет ли состав в Пекин, но за его перемещениями в Сеуле следят.

- Есть вероятность, что председатель КНДР Ким Чен Ын совершает четвертый визит в Китай, - пояснил источник изданию.

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