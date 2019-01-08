Ким Чен Ын пробудет в Китае до 10 января

8 Янв. 2019 2019-01-08T05:01:11+03:00

Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын и его жена Ли Соль Чжу перед отъездом из Пхеньяна в Китай Фото: REUTERS

Во время визита в Пекин лидера КНДР сопровождают супруга, глава северокорейского МИД и советник, ведущий переговоры с США

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Северокорейский лидер Ким Чен Ын действительно отправился в Китай с визитом, который продлится до 10 января, сообщает центральная газета Северной Кореи Nodong Sinmun.

Отмечается, что в поездке Ким Чен Ына сопровождает супруга Ли Соль Чжу, а также министр иностранных дел КНДР Ли Ён Хо и советник лидера страны, заведующий отделом Единого фронта Трудовой партии Кореи Ким Ён Чхоль, который обычно ведет переговоры с высокопоставленными представителями Соединенных Штатов.

По данным японского агентства Kyodo, в городе Даньдун, расположенном на границе с КНДР в северо-восточной китайской провинции Ляонин, накануне были предприняты повышенные меры безопасности. В частности, туда прибыли дополнительные наряды полиции, а постояльцев городских гостиниц не пускали в номера, окна которых выходят на сторону, откуда видна граница, – чтобы он даже случайно не увидели поезд Ким Чен Ына.

Напомним, как ранее сообщал сайт kp.ru, спецпоезд лидера КНДР пересек границу с Китаем днем 7 января. СМИ писали, что он прибыл в Поднебесную «тайно».