Савченко высказалась о ситуации с церковью на Украине: «У нас уже есть один Бог»

8 Янв. 2019 2019-01-08T05:27:13+03:00

Народная избранница добавила, что церковь в Незалежной объединится со временем объединится благодаря желанию самих украинцев

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Депутат Верховной рады Надежда Савченко считает, что рано или поздно церкви на Украине объединятся «по доброй воле» благодаря желанию самих украинцев, а не из-за решений священников или церковнослужителей.

«У нас уже есть один Бог. Нечего его делить на разные церкви», - сказала объявленная террористкой народная избранница в эфире телеканала NewsOne.

Накануне, 7 января, стало известно, что томос об автокефалии «новой» Православной церкви Украины (ПЦУ) на некоторое время увезут в Стамбул. Напомним, как писал сайт kp.ru, 15 декабря в Киеве по итогам так называемого «объединительного собора» была создана религиозная структура, которую возглавил Епифаний Думенко.

К слову, ранее представители «новой украинской церкви» пытались заказать у московских ювелиров точную копию посоха первого митрополита Киевского и всея Руси святителя Петра. Но получили отказ.

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15 декабря предстоятелем так называемой единой поместной церкви – митрополитом Киевским и всея Украины – был избран раскольник из «Киевского патриархата» митрополит Переяславский и Белоцерковский Епифаний (Думенко). Ему всего 39 лет. Он считается одним из ближайших соратников Филарета (подробности).

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