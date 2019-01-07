Томос об автокефалии ПЦУ увезут обратно в Стамбул

7 Янв. 2019 2019-01-07T15:34:13+03:00

Томос об автокефалии новой Православной церкви Украины (ПЦУ) на некоторое время увезут в Стамбул Фото: REUTERS

Отмечается, что речь идет о временной мере, поскольку в документе нет подписей членов синода Вселенского патриархата

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Томос об автокефалии новой Православной церкви Украины (ПЦУ) на некоторое время увезут в Стамбул. Как сообщил глава департамента по делам религий и национальностей Министерства культуры Украины Андрей Юраш, данная мера связана с отсутствием в документе подписей членов синода Вселенского патриарха.

Как сообщает "Интерфакс-Украина", томос будет выставлен на общее обозрение до 7 января. "В ближайшие дни он возвратится в Стамбул в Константинопольский патриархат, поскольку сейчас он подписан только Вселенским патриархом", - приводит издание слова Юраша.

Томос об автокефалии ПЦУ был подписан константинопольским патриархом Варфоломеем 5 января наступившего года, а на следующий день состоялась церемония вручения документа предстоятелю новой церкви митрополиту Епифанию. Последний был избран главой ПЦУ по итогам объединительного собора, прошедшего в Киеве в декабре 2018 года.

Русская православная церковь (РПЦ) считает томос не имеющим канонической силы. Ранее пресс-секретарь РПЦ Владимир Легойда заявил о непризнании данного документа другими православными церквями.