"Новая церковь" Украины пыталась заказать копию посоха святителя Петра

СЕГОДНЯ 10:46 2018-12-20T11:18:37+03:00

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Представители так называемой автокефальной поместной православной церкви Украины, которая образовалась в результате объединения двух раскольнических движений, пытались заказать точную копию посоха первого митрополита Киевского и всея Руси святителя Петра. Причем выполнить эту работу они предложили московским ювелирам.

Такую информацию предоставил секретарь Свято-Успенской Святогорской лавры канонической Украинской православной церкви архимандрит Лазарь.

"В рамках подготовки к "интронизации" предстоятеля так называемой "православной церкви Украины" Епифания представители бывшего митрополита Александра (Драбинко) позвонили московским ювелирам для заказа точной копии посоха святителя Петра, митрополита Киевского и всея Руси, московского чудотворца", — написал он в своём Facebook.

Стоит отметить, что московские ювелиры отказались браться за такую работу. Настоящий же посох был передан Патриарху Московскому и всея Руси Кириллу во время его интронизации 1 февраля 2009 года.

Напомним, что 15 декабря в Киеве прошел так называемый "объединительный собор", по итогам которого была создана "новая церковь" и избран ее глава - Епифаний Думенко. Каноническая УПЦ от участия в мероприятии отказалась. Российская православная церковь назвала его раскольническим.

Сайт kp.ru писал о том, что Ватикан пока также официально не признал новую религиозную структуру.