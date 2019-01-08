2019-01-08T05:47:15+03:00
Политика

Трамп выступит с обращением к нации по поводу стены на границе с Мексикой

Об этом президент США известил американцев со своей страницы в Twitter
Саша ПЯТНИЦКАЯ
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Президент США Дональд Трамп выступит с обращением к нацииПрезидент США Дональд Трамп выступит с обращением к нацииФото: REUTERS
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Глава Белого дома Дональд Трамп объявил, что во вторник, 8 января, в 21:00 (05:00 9 января по московскому времени) выступит с обращением к нации в связи с приостановкой работы федерального правительства, бюджет которого до сих пор не удалось утвердить из-за разногласий с демократами республиканцев и демократов по вопросу финансирования строительства стены на границе с Мексикой.

«Я рад сообщить вам, что обращусь к нации в связи с угрозой национальной безопасности и гуманитарным кризисом на нашей южной границе», - написал президент США на своей странице в Twitter.

Напомним, как писал сайт kp.ru, ранее вице-президент страны Майк Пенс рассказал, что американская администрация рассматривает возможность введения в Штатах режима чрезвычайного положения ради строительства «стены Трампа». Он уточнил, что в первую очередь юристы Белого дома выясняют, будет ли такой шаг законным.

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