2019-01-08T03:58:37+03:00
В мире

В Белом доме изучают возможность введения ЧП в США ради «стены Трампа»

По словам вице-президента Пенса, в первую очередь рассматривается законность такого шага
Саша ПЯТНИЦКАЯ
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Вице-президент США Майк ПенсВице-президент США Майк ПенсФото: REUTERS
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Американская администрация рассматривает возможность введения в стране режима чрезвычайного положения с целью получения финансирования на строительство стены на границе Соединённых Штатов с Мексикой.

Об этом сообщил журналистам вице-президент США Майк Пенс, уточнив, что юристы Белого дома в первую очередь изучают законность такого шага.

«Я не вижу причин, по которым конгресс не мог бы засучив рукава работать вместе с нами, чтобы найти принципиальный компромисс по поводу настоящего кризиса — ситуации на нашей южной границе», - приводит слова Пенса телеканал CNN.

Вице-президент добавил, что юристы «изучают это, президент рассматривает это». Ранее Дональд Трамп заявил, что в условиях чрезвычайного положения стена на американо-мексиканской границе «будет построена очень быстро».

Напомним, как писал сайт kp.ru, из-за разногласий республиканцев и демократов по вопросу финансирования строительства «стены Трампа» на границе с Мексикой до сих пор не удалось утвердить госбюджет, поэтому с 22 декабря в Штатах приостановлена работа федерального правительства. Дональд Трамп отменил поездку во Флориду на рождественские новогодние праздники, чтобы заставить законодателей в конце концов принять документ, без которых невозможна работа госучреждений.

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