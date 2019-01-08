2019-01-08T10:25:58+03:00
Политика

Американский беспилотник совершил разведывательный полет у берегов Крыма

Летательный аппарат ВВС США также произвел облет линии разграничения в Донбассе
Александр ДЖУМАЕВ
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Беспилотный летательный аппарат ВВС США RQ-4B Global Hawk провел разведывательный полет у берегов КрымаБеспилотный летательный аппарат ВВС США RQ-4B Global Hawk провел разведывательный полет у берегов КрымаФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Беспилотный летательный аппарат ВВС США RQ-4B Global Hawk провел разведывательный полет у берегов Крыма. Данные о полете опубликовал мониторинговый ресурс PlaneRadar.

По данным сайта, беспилотник вылетел с авиабазы США Сигонелла, расположенной в Италии, утром 7 января, и направился к линии разграничения в Донбассе. После завершения разведки зоны конфликта летательный аппарат направился к Черноморскому побережью России и берегам Крыма; в 23:00 7 января Global Hawk завершил свой полет и повернул на аэродром базирования.

В тот же день в районе Крыма был замечен патрульный самолет ВМС США P-8A Poseidon. Его полет завершился в 22:50 мск.

В последнее время разведывательные самолеты США неоднократно совершали полеты вблизи воздушного пространства нашей страны. Ранее сайт kp.ru сообщал об 11-часовой разведке американского беспилотного летательного аппарата вдоль российской границы.

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