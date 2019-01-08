2019-01-08T11:36:01+03:00
Происшествия

В Пекине мужчина с ножом напал на начальную школу, пострадали 20 детей

Нападавшего полиции удалось задержать
Александр ДЖУМАЕВ
Поделиться:
Фото с места событийФото с места событийФото: REUTERS
Изменить размер текста:

Как минимум 20 детей получили ранения в результате нападения на начальную школу в пекинском районе Сичэн. Мужчина, предположительно совершивший данное преступление, был задержан полицией.

Как сообщает информационное агентство Reuters, нападавший нанес детям ножевые ранения, причем трое школьников получили тяжелые ранения. Все пострадавшие были госпитализированы; в настоящий момент их жизни ничего не угрожает.

В настоящий момент ведется расследование случившегося. О мотивах нападавшего сведений нет.

Ранеее сайт kp.ru сообщал о преступнике, напавшем с кухонным ножом на пассажиров автобуса в городе Сиань, расположенном на северо-западе страны. После нападения на пассажиров мужчина вышел из автобуса и нанес ранения нескольким прохожим; всего в результате инцидента пострадали восемь человек.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Полиция Германии задержала подозреваемого в хакерских атаках на политиков
«Чего ты заплакала?»: Владимир Путин успокоил расстроившуюся девочку в Санкт-Петербурге
Курс доллара снизился до 67,05 рубля
Умер Юрий Кушнерев - кинорежиссер, продюссер и актер
В Турции прошли слушания по делу об убийстве российского посла Андрея Карлова
Дональд Трамп сообщил о "славном конце" "бесконечных войн"
В России вступил в силу запрет на "сухой алкоголь"
Американский беспилотник совершил разведывательный полет у берегов Крыма
Американский актер Кевин Спейси попал в поле зрение полиции сразу после суда
Экс-глава Nissan Карлос Гон заявил о своей невиновности
Посол России в КНДР встретился с замглавы МИД Северной Кореи
Amazon стала самой дорогой компанией в мире
Погода в Москве на 8 января 2018 года: в столичный регион придут морозы
Водитель такси Uber из Мичигана на суде признался в убийстве шести человек
Умер Роберт Рут - актер, сыгравший в "Криминальном читиве"
ВВС Украины вошли в десятку худших военно-воздушных сил в мире
Журнал The National Interest заявил, что война США в Афганистане зашла в тупик
Трамп и Макрон обсудили планы вывода американских войск из Сирии
Военная полиция России начала патрулирование в районе сирийского города Манбидж
Владимир Путин рассказал, что получил первое воинское звание как артиллерист
Японские СМИ: Токио предложит Москве отказаться от взаимных компенсаций по Курилам
Помпео: США уничтожили 99% ИГ*, «это была чрезвычайно успешная кампания»
Сеул приветствует визит Ким Чен Ына в Китай