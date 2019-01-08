В Пекине мужчина с ножом напал на начальную школу, пострадали 20 детей

8 Янв. 2019 2019-01-08T11:36:01+03:00

Изменить размер текста: A A

Как минимум 20 детей получили ранения в результате нападения на начальную школу в пекинском районе Сичэн. Мужчина, предположительно совершивший данное преступление, был задержан полицией.

Как сообщает информационное агентство Reuters, нападавший нанес детям ножевые ранения, причем трое школьников получили тяжелые ранения. Все пострадавшие были госпитализированы; в настоящий момент их жизни ничего не угрожает.

В настоящий момент ведется расследование случившегося. О мотивах нападавшего сведений нет.

Ранеее сайт kp.ru сообщал о преступнике, напавшем с кухонным ножом на пассажиров автобуса в городе Сиань, расположенном на северо-западе страны. После нападения на пассажиров мужчина вышел из автобуса и нанес ранения нескольким прохожим; всего в результате инцидента пострадали восемь человек.