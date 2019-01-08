«Чего ты заплакала?»: Владимир Путин успокоил расстроившуюся девочку в Санкт-Петербурге

8 Янв. 2019 2019-01-08T12:14:05+03:00

В ходе своего визита в Санкт-Петербург президент России Владимир Путин специально остановил свою машину, чтобы успокоить расплакавшуюся девочку Фото: Дмитрий СМИРНОВ

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В ходе своего визита в Санкт-Петербург президент России Владимир Путин специально остановил свою машину, чтобы успокоить расплакавшуюся девочку.

Видео этого момента снял специальный корреспондент "Комсомольской правды" Дмитрий Смирнов. Девочка расстроилась и заплакала из-за того, что не успела сфотографироваться с президентом России. Увидев это, Владимир Путин вышел из автомобиля, успокоил девочку и сделал с ней несколько фотографий. «Чего ты заплакала?» - обратился президент к тут же заулыбавшемуся ребенку.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.kp.ru/video/embed/685355" frameborder="0"></iframe> Путин вышел из машины, чтобы сфотографироваться с девочкой.Дмитрий СМИРНОВ

Сайт kp.ru ранее публиковал материал о рождественском визите президента в Санкт-Петербург. В своем родном городе Владимир Путин принял участие в праздничном богослужении в Спасо-Преображенском соборе, в котором его крестили. После завершения богослужения президент подарил храму икону "Господь Вседержитель", а на следующий день принял участие в народных гуляньях в Петропавловской крепости.

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