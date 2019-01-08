2019-01-08T12:14:05+03:00
Общество

«Чего ты заплакала?»: Владимир Путин успокоил расстроившуюся девочку в Санкт-Петербурге

Видео трогательного момента было снято корреспондентом "Комсомольской правды" Дмитрием Смирновым [видео]
Дмитрий СМИРНОВАлександр ДЖУМАЕВ
Поделиться:
Комментарии: comments3
В ходе своего визита в Санкт-Петербург президент России Владимир Путин специально остановил свою машину, чтобы успокоить расплакавшуюся девочкуВ ходе своего визита в Санкт-Петербург президент России Владимир Путин специально остановил свою машину, чтобы успокоить расплакавшуюся девочкуФото: Дмитрий СМИРНОВ
Изменить размер текста:

В ходе своего визита в Санкт-Петербург президент России Владимир Путин специально остановил свою машину, чтобы успокоить расплакавшуюся девочку.

Видео этого момента снял специальный корреспондент "Комсомольской правды" Дмитрий Смирнов. Девочка расстроилась и заплакала из-за того, что не успела сфотографироваться с президентом России. Увидев это, Владимир Путин вышел из автомобиля, успокоил девочку и сделал с ней несколько фотографий. «Чего ты заплакала?» - обратился президент к тут же заулыбавшемуся ребенку.

Путин вышел из машины, чтобы сфотографироваться с девочкой.Дмитрий СМИРНОВ

Сайт kp.ru ранее публиковал материал о рождественском визите президента в Санкт-Петербург. В своем родном городе Владимир Путин принял участие в праздничном богослужении в Спасо-Преображенском соборе, в котором его крестили. После завершения богослужения президент подарил храму икону "Господь Вседержитель", а на следующий день принял участие в народных гуляньях в Петропавловской крепости.

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

Путин приехал на Рождество к любимой иконе Петра I

Президент встретил праздник в храме, где крестили его самого (подробности)

Путин - о своем залпе с Петропавловки: "Аврора" тоже холостыми стреляла, а результат тяжелый

Президент выстрелил из знаменитой пушки и загадал желание у свиньи-копилки (подробности)

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Министерство культуры Украины опровергло информацию о возврате томоса в Стамбул
Полиция Германии задержала подозреваемого в хакерских атаках на политиков
Курс доллара снизился до 67,05 рубля
Умер Юрий Кушнерев - кинорежиссер, продюссер и актер
В Пекине мужчина с ножом напал на начальную школу, пострадали 20 детей
В Турции прошли слушания по делу об убийстве российского посла Андрея Карлова
Дональд Трамп сообщил о "славном конце" "бесконечных войн"
В России вступил в силу запрет на "сухой алкоголь"
Американский беспилотник совершил разведывательный полет у берегов Крыма
Американский актер Кевин Спейси попал в поле зрение полиции сразу после суда
Экс-глава Nissan Карлос Гон заявил о своей невиновности
Посол России в КНДР встретился с замглавы МИД Северной Кореи
Amazon стала самой дорогой компанией в мире
Погода в Москве на 8 января 2018 года: в столичный регион придут морозы
Водитель такси Uber из Мичигана на суде признался в убийстве шести человек
Умер Роберт Рут - актер, сыгравший в "Криминальном читиве"
ВВС Украины вошли в десятку худших военно-воздушных сил в мире
Журнал The National Interest заявил, что война США в Афганистане зашла в тупик
Трамп и Макрон обсудили планы вывода американских войск из Сирии
Военная полиция России начала патрулирование в районе сирийского города Манбидж
Владимир Путин рассказал, что получил первое воинское звание как артиллерист
Японские СМИ: Токио предложит Москве отказаться от взаимных компенсаций по Курилам
Помпео: США уничтожили 99% ИГ*, «это была чрезвычайно успешная кампания»
Сеул приветствует визит Ким Чен Ына в Китай