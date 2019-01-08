Новый трейлер фильма "Капитан Марвел" появился в сети

8 Янв. 2019 2019-01-08T16:00:34+03:00

Главную роль в картине о супергероях "Капитан Марвел" исполнит Бри Ларсон [видео]

Изменить размер текста: A A

На видеохостинге YouTube появился новый трейлер картины "Капитан Марвел". Сценарий для очередного фильма о супергероях написали Николь Перлман и Мэг ЛеФов.

Действие картины разворачивается в 1990-е годы. Фильм повествует о приключениях пилота американских военно-воздушных сил Кэрол Дэнверс, которая обрела сверхъественные способности после встречи с представителями двух враждующих инопланетных рас.

Новый трейлер фильма "Капитан Марвел" .

Главную роль в фильме исполнит актриса Бри Ларсон. Режиссерами картины являются Райан Флек и Анна Бойден.

Ранее сайт kp.ru сообщал о попадании Николая Баскова в число героев знаменитой серии комиксов Marvel. Известный российский певец заявил, что не увлекается подобным видом искусства, однако "ему приятно" видеть себя в числе героев серии.