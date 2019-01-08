2019-01-08T16:00:34+03:00
Звезды

Новый трейлер фильма "Капитан Марвел" появился в сети

Главную роль в картине о супергероях "Капитан Марвел" исполнит Бри Ларсон [видео]
Александр ДЖУМАЕВ
Поделиться:
Капитан МарвелКапитан МарвелФото: кадр с видео youtube.com
Изменить размер текста:

На видеохостинге YouTube появился новый трейлер картины "Капитан Марвел". Сценарий для очередного фильма о супергероях написали Николь Перлман и Мэг ЛеФов.

Действие картины разворачивается в 1990-е годы. Фильм повествует о приключениях пилота американских военно-воздушных сил Кэрол Дэнверс, которая обрела сверхъественные способности после встречи с представителями двух враждующих инопланетных рас.

Новый трейлер фильма "Капитан Марвел" .

Главную роль в фильме исполнит актриса Бри Ларсон. Режиссерами картины являются Райан Флек и Анна Бойден.

Ранее сайт kp.ru сообщал о попадании Николая Баскова в число героев знаменитой серии комиксов Marvel. Известный российский певец заявил, что не увлекается подобным видом искусства, однако "ему приятно" видеть себя в числе героев серии.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Путин в шутку пожаловался, что не смог попасть в Эрмитаж
Турция и США обсудили судьбу американских баз в Сирии
Турецкие спасатели нашли тела еще двух жертв кораблекрушения в Черном море моряков
12-летний мальчик из Перу смог стать министром на один день
В Москве завершилось прощание с актером Иваном Бортником
Путин заявил, что Калининградская область больше не зависит от транзитных поставок газа
Эрдоган: Турция может начать операцию в Сирии в любой момент после визита Болтона
Турция закрыла для судоходства пролив Босфор
В Бремене избили главу местного отделения партии "Альтернатива для Германии"
Турция планирует попросить США передать ей американские военные объекты в Сирии
Названа купюра, которую чаще всего подделывают фальшивомонетчики в России
В России ведется разработка новой крылатой ракеты "Калибр-М"
Министерство культуры Украины опровергло информацию о возврате томоса в Стамбул
Полиция Германии задержала подозреваемого в хакерских атаках на политиков
«Чего ты заплакала?»: Владимир Путин успокоил расстроившуюся девочку в Санкт-Петербурге
Курс доллара снизился до 67,05 рубля
Умер Юрий Кушнерев - кинорежиссер, продюссер и актер