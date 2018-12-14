2018-12-14T18:33:48+03:00
Звезды

Николай Басков прокомментировал свое появление в комиксах Marvel

Российский певец и его бывшая невеста Софи теперь персонажи самой популярной вселенной комиксов в мире
Алина ЧЕРНОВА
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Во вселенную Marvel неожиданно для себя попал и «золотой голос» Николай БасковВо вселенную Marvel неожиданно для себя попал и «золотой голос» Николай БасковФото: Евгения ГУСЕВА
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Голливудские звезды чуть ли не дерутся, чтобы стать частью вселенной Marvel. Ведь экранизации их комиксов в последние годы становятся самыми кассовыми фильмами в мире.

Во вселенную Marvel неожиданно для себя попал и «золотой голос» Николай Басков.

Басков стал героем комиксов про «Черную вдову» (в экранизации ее роль играет Скарлетт Йоханссон) — бывшего агента КГБ Наташе Романофф. По сюжету герой Николая Баскова — знаменитый оперный певец и плэйбой, который попав в ночной клуб, начинает бесстыдно флиртовать с хостес, не подозревая, кем она является на самом деле.

Конечно же, Скарлетт тусуется в клубе не просто так: коварная блондинка охотится за неким торговцем оружием Михаилом Федоровым, которого впоследствии убивает девушка по имени София.

Басков стал героем комиксов про «Черную вдову»

Басков стал героем комиксов про «Черную вдову»

Кстати, София — имя бывшей невесты Николая Баскова певицы Софии Кальчевой. Видимо, именно Кальчева стала прототипом этой героини.

- Как неожиданно, но приятно, - прокомментировал новость в своем Инстаграме певец Николай Басков.

А поклонники артиста уже дали волю мечтам. Они уверены, что героя Николая Баскова мы еще увидим и в экранизации этого комикса.

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