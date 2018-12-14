Николай Басков прокомментировал свое появление в комиксах Marvel

Голливудские звезды чуть ли не дерутся, чтобы стать частью вселенной Marvel. Ведь экранизации их комиксов в последние годы становятся самыми кассовыми фильмами в мире.

Во вселенную Marvel неожиданно для себя попал и «золотой голос» Николай Басков.

Басков стал героем комиксов про «Черную вдову» (в экранизации ее роль играет Скарлетт Йоханссон) — бывшего агента КГБ Наташе Романофф. По сюжету герой Николая Баскова — знаменитый оперный певец и плэйбой, который попав в ночной клуб, начинает бесстыдно флиртовать с хостес, не подозревая, кем она является на самом деле.

Конечно же, Скарлетт тусуется в клубе не просто так: коварная блондинка охотится за неким торговцем оружием Михаилом Федоровым, которого впоследствии убивает девушка по имени София.

Басков стал героем комиксов про «Черную вдову»

Кстати, София — имя бывшей невесты Николая Баскова певицы Софии Кальчевой. Видимо, именно Кальчева стала прототипом этой героини.

- Как неожиданно, но приятно, - прокомментировал новость в своем Инстаграме певец Николай Басков.

А поклонники артиста уже дали волю мечтам. Они уверены, что героя Николая Баскова мы еще увидим и в экранизации этого комикса.

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