2019-01-08T19:31:30+03:00
Политика

В украинском Львове избили почетного консула Бельгии

По некоторым данным, нападавший несколько раз ударил дипломата в голову
Дарья ИВАШКИНА
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В украинском Львове избили почетного консула БельгииВ украинском Львове избили почетного консула БельгииФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Во вторник, 8 января, появилась информация о том, что в минувший понедельник вечером в центре украинского Львова избили почетного консула Бельгии на Западной Украине Ярослава Гарцула.

По словам потерпевшего, инцидент произошел на проспекте Шевченко. Именно там у дипломата возник конфликт с мужчиной, который сделал ему замечание «в агрессивной форме» по поводу того, как он припарковал свой автомобиль. Однако словесной перепалкой дело не ограничилось: все закончилось тем, что неизвестный несколько раз ударил почетного консула в голову.

Как пишет украинская газета «Вести», после случившегося врачи зафиксировали у Гарцула сотрясение головного мозга и ушиб правого уха.

Что касается нападавшего, то, по данным правоохранителей, дипломата избил 42-летний местный житель. Причем свою вину он уже признал и был отпущен из отделения полиции под подписку о невыезде.

Кстати, напомним, как сообщал сайт kp.ru, ранее в январе в Киеве избили 81-летнего авиаконструктора Виктора Ковальского, который работал над созданием самолета Ан-225 «Мрия». Тогда трое неизвестных напали на мужчину, обвинив его в валютном мошенничестве, а вскоре к ним присоединились и двое полицейских.

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