Лондонский аэропорт Хитроу приостановил вылеты из-за неопознанного беспилотника

8 Янв. 2019 2019-01-08T21:40:18+03:00

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Во вторник вечером, 8 января, лондонский аэропорт Хитроу приостановил все вылеты из-за неопознанного беспилотника, замеченного над его территорией.

Как уточняется на странице воздушной гавани в Twitter, крупнейший международный аэропорт британской столицы приостановил отправление рейсов «на время расследования». «Мы принимаем меры в связи с обнаружением дрона над Хитроу и тесно сотрудничаем с лондонской полицией, чтобы не допустить каких-либо угроз безопасности полетов. В качестве меры предосторожности мы приостановили все вылеты на время расследования», - говорится в сообщении.

Кстати, напомним, как сообщал сайт kp.ru, в декабре прошлого года другая лондонская воздушная гавань приостановила работу из-за двух дронов над своей взлетно-посадочной полосой. Тогда два беспилотника более чем на 16 часов парализовали работу аэропорта Гатвик.