Олимпийская чемпионка по шорт-треку обвинила тренера в изнасилованиях
Олимпийская чемпионка Сочи и Пхенчхана и один из лидеров женской сборной Южной Кореи по шорт-треку Сим Сок Хи заявила, что с 17-летнего возраста подвергалась изнасилованиям со стороны своего тренера Чо Чжэ Бома.
По словам 21-летней спортсменки, ее наставник на протяжении четырех лет насиловал ее, когда команда готовилась к сборам и во время международных турниров. Также многократная чемпионка мира утверждает, что тренер после изнасилований угрожал ей - говорил, что разрушит ее спортивную карьеру, если кто-нибудь узнает о произошедшем.
Между тем сам Чо Чжэ Бом свою вину категорически отрицает, пишет South China Morning Post.
Кстати, напомним, это уже не первый подобный случай в мире. К примеру, как сообщал сайт kp.ru, Ольга Корбут - одна из самых известных белорусских и советских спортсменок в истории - также обвинила своего тренера Ренальда Кныша в изнасиловании.