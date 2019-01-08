Олимпийская чемпионка по шорт-треку обвинила тренера в изнасилованиях

8 Янв. 2019 2019-01-08T22:05:32+03:00

По словам Сим Сок Хи, ее наставник на протяжении четырех лет принуждал ее к действиям сексуального характера

Изменить размер текста: A A

Олимпийская чемпионка Сочи и Пхенчхана и один из лидеров женской сборной Южной Кореи по шорт-треку Сим Сок Хи заявила, что с 17-летнего возраста подвергалась изнасилованиям со стороны своего тренера Чо Чжэ Бома.

По словам 21-летней спортсменки, ее наставник на протяжении четырех лет насиловал ее, когда команда готовилась к сборам и во время международных турниров. Также многократная чемпионка мира утверждает, что тренер после изнасилований угрожал ей - говорил, что разрушит ее спортивную карьеру, если кто-нибудь узнает о произошедшем.

Между тем сам Чо Чжэ Бом свою вину категорически отрицает, пишет South China Morning Post.

Кстати, напомним, это уже не первый подобный случай в мире. К примеру, как сообщал сайт kp.ru, Ольга Корбут - одна из самых известных белорусских и советских спортсменок в истории - также обвинила своего тренера Ренальда Кныша в изнасиловании.