Аэропорт Хитроу возобновил работу, прерванную из-за дрона

8 Янв. 2019 2019-01-08T23:19:22+03:00

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После непродолжительной приостановки работы лондонский международный аэропорт Хитроу объявил, что его взлетно-посадочная полоса вновь открыта, и полеты возобновлены.

В сообщении на его странице в Twitter говорится, что сотрудники крупнейшей воздушной гавани британской столицы тесно взаимодействует с полицией, которая продолжает расследование инцидента с беспилотником. Аэропорт приносит свои извинения пассажирам за доставленные неудобства.