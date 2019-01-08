2019-01-08T23:19:22+03:00
В мире

Аэропорт Хитроу возобновил работу, прерванную из-за дрона

Взлетно-посадочная полоса вновь открыта
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Лондонский аэропорт Хитроу прерывал работу из-за беспилотникаЛондонский аэропорт Хитроу прерывал работу из-за беспилотникаФото: REUTERS
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После непродолжительной приостановки работы лондонский международный аэропорт Хитроу объявил, что его взлетно-посадочная полоса вновь открыта, и полеты возобновлены.

В сообщении на его странице в Twitter говорится, что сотрудники крупнейшей воздушной гавани британской столицы тесно взаимодействует с полицией, которая продолжает расследование инцидента с беспилотником. Аэропорт приносит свои извинения пассажирам за доставленные неудобства.

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