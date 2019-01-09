2019-01-09T01:15:14+03:00
Общество

Сергей Собянин: Больше всего порадовало в прошлом году строительство метро

Мэр Москвы рассказал «Комсомольской правде» о планах на ближайшие пять лет [инфографика]
Саша ПЯТНИЦКАЯ
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Мэр Москвы Сергей СобянинМэр Москвы Сергей СобянинФото: Михаил ФРОЛОВ
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Мэр Москвы Сергей Собянин в большом интервью Радио «Комсомольская правда» рассказал, что в ушедшем 2018 году сделано немало, однако, по его словам, больше всего порадовало строительство метро.

«Ввели 33 километра новых линий и открыли 17 станций – абсолютный рекорд за все 80 лет истории московского метростроения. В Солнцеве, на Селигерской, Беломорской улицах жители ждали метро несколько десятилетий. Теперь многое в их жизни стало проще и удобнее», - отметил он.

Однако столица, как подчеркнул мэр, живет «не рекордами, а системной работой, которая в конечном счете и дает результат».

«Мы живем. Объем работы на ближайшие пять лет больше, чем за предыдущие восемь. За тринадцать лет – с 2011 по 2023 год – мы должны сделать в метро столько же, сколько было сделано за предыдущие 75 лет», - сказал Сергей Собянин.

Метро. Планы развития 2019 - 2023 Фото: Алексей СТЕФАНОВ

Метро. Планы развития 2019 - 2023Фото: Алексей СТЕФАНОВ

В конце декабря добавили электричек на маршруте из Москвы в Одинцово. А в этом году, надеется столичный градоначальник, «повезет жителям Мытищ, Болшева, Реутова и Железнодорожного».

«Строительство дополнительных путей на Ярославском и Горьковском направлениях Московской железной дороги находится в финальной стадии. За последние годы количество пассажиров на железной дороге увеличилось больше чем вдвое. И за следующие пять лет увеличится еще на треть – до 3 миллионов человек в сутки. Астрономическая цифра», - отметил мэр Москвы.

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