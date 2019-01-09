Мэр Москвы рассказал, какие улицы благоустроят в 2019 году
Мэр Москвы Сергей Собянин в большом интервью Радио «Комсомольская правда» рассказал, что прошедший в прошлом году Чемпионат мира по футболу не помешал работам по благоустройству столичных улиц, и поделился планами на новый 2019 год.
«Благоустройство основных улиц в центре Москвы было завершено в 2017 году. Тем не менее в 2018 году мы кое-что в центре сделали. Благоустроили переулки между Маросейкой и Мясницкой, площадь у метро «Улица 1905 года», новый вход в парк Горького на Ленинском проспекте, завершили работы на Лесной улице. Чемпионат мира этим работам не помешал», - сказал он.
«Кроме того, проведены огромные работы в других округах Москвы – благоустроили десятки первоклассных парков, тысячи дворов. Всего не перечесть», - добавил Собянин.
.Фото: Дмитрий ПОЛУХИН
Фото: Дмитрий ПОЛУХИН
По его словам, теперь работы продолжатся за Садовым кольцом.
«Продолжим благоустройство небольших улиц и переулков в центре, проведем очень сложную реконструкцию площади Киевского вокзала, но основная часть работ будет проводиться за пределами Садового кольца, в жилых районах», - отметил мэр Москвы.