Мэр Москвы рассказал, какие улицы благоустроят в 2019 году

9 Янв. 2019 2019-01-09T01:28:51+03:00

В интервью Радио «Комсомольская правда» Сергей Собянин отметил, что ЧМ по футболу – 2018 работам по благоустройству города не помешал

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Мэр Москвы Сергей Собянин в большом интервью Радио «Комсомольская правда» рассказал, что прошедший в прошлом году Чемпионат мира по футболу не помешал работам по благоустройству столичных улиц, и поделился планами на новый 2019 год.

«Благоустройство основных улиц в центре Москвы было завершено в 2017 году. Тем не менее в 2018 году мы кое-что в центре сделали. Благоустроили переулки между Маросейкой и Мясницкой, площадь у метро «Улица 1905 года», новый вход в парк Горького на Ленинском проспекте, завершили работы на Лесной улице. Чемпионат мира этим работам не помешал», - сказал он.

«Кроме того, проведены огромные работы в других округах Москвы – благоустроили десятки первоклассных парков, тысячи дворов. Всего не перечесть», - добавил Собянин.

Фото: Дмитрий ПОЛУХИН

По его словам, теперь работы продолжатся за Садовым кольцом.

«Продолжим благоустройство небольших улиц и переулков в центре, проведем очень сложную реконструкцию площади Киевского вокзала, но основная часть работ будет проводиться за пределами Садового кольца, в жилых районах», - отметил мэр Москвы.