Курс доллара по итогам начала торгов составил 66,84 рубля

9 Янв. 2019 2019-01-09T12:03:11+03:00

Это на 4 копейки меньше, чем после закрытия вчерашней сессии работы Московской биржи

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По результатам утренних торгов на Московской бирже курс доллара снизился на 4 копейки по сравнению с итогами закрытия вчерашних торгов. Курс американской валюты по отношению к рублю составил 66 рублей 84 копейки.

Единая европейская валюта, в свою очередь, несколько выросла по отношению к рублю. Курс евро поднялся до 76,61 рублей, тогда как бивалютная корзина (45% евро и 55% доллара) достигла отмеки в 71,24 рубля.

Стоит отметить, что по результатам сегодняшних торгов доллар и евро оказались несколько ниже действующего официального курса ЦБ РФ, установленного 30 декабря - на 2,62 и 2,85 рубля соответственно.

По мнению аналитиков "Интерфакса", в начале 2019 года рубль укрепился на фоне повышения цен на нефть. Результаты сегодняшних торгов, в свою очередь, являются следствием покупки большого объема подешевеших доллара и евро некоторыми участниками рынка.