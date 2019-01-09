Курс доллара по итогам начала торгов составил 66,84 рубля
По результатам утренних торгов на Московской бирже курс доллара снизился на 4 копейки по сравнению с итогами закрытия вчерашних торгов. Курс американской валюты по отношению к рублю составил 66 рублей 84 копейки.
Единая европейская валюта, в свою очередь, несколько выросла по отношению к рублю. Курс евро поднялся до 76,61 рублей, тогда как бивалютная корзина (45% евро и 55% доллара) достигла отмеки в 71,24 рубля.
Стоит отметить, что по результатам сегодняшних торгов доллар и евро оказались несколько ниже действующего официального курса ЦБ РФ, установленного 30 декабря - на 2,62 и 2,85 рубля соответственно.
По мнению аналитиков "Интерфакса", в начале 2019 года рубль укрепился на фоне повышения цен на нефть. Результаты сегодняшних торгов, в свою очередь, являются следствием покупки большого объема подешевеших доллара и евро некоторыми участниками рынка.