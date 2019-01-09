2019-01-09T14:55:05+03:00
В мире

Китай объявил о завершении торговых переговоров с США

Как отметили в МИД КНР, результаты диалога станут «хорошей новостью для мировой экономики»
Дарья ИВАШКИНА
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Китай объявил о завершении торговых переговоров с СШАКитай объявил о завершении торговых переговоров с СШАФото: REUTERS
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В среду, 9 января, появилась информация о том, что торговые переговоры Китая и США, стартовавшие в Пекине в минувший понедельник, завершились. Как отметил представитель министерства иностранных дел КНР Лу Кан, официальные итоги состоявшихся консультаций будут обнародованы в ближайшее время.

«Я могу подтвердить, что торговые переговоры США и Китая завершились», - заявил пресс-секретарь китайского МИДа. При этом Лу Кан подчеркнул, что обсуждение спорных торговых вопросов прошло успешно, а результаты диалога двух стран будут благоприятны не только для Пекина и Вашингтона, они также станут «хорошей новостью для мировой экономики».

Кстати, напомним, как сообщал сайт kp.ru, еще в ноябре прошлого года стало известно, что КНР и Соединенные Штаты готовятся возобновить торговые переговоры, приостановленные в конце в середине сентября того же года.

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