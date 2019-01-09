Центробанк снизил официальные курсы доллара и евро

9 Янв. 2019 2019-01-09T15:42:08+03:00

Курсы доллара и евро, установленные Центральным банком России на четверг, 10 января, снизились более чем на два рубля по сравнению со значениями, установленными ЦБ перед Новым годом Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Официальные курсы американской и европейской валют понизились более чем на 2 рубля

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Курсы доллара и евро, установленные Центральным банком России на четверг, 10 января, снизились более чем на два рубля по сравнению со значениями, установленными ЦБ перед Новым годом. Соответствующая информация была опубликована на официальном сайте Центробанка.

Курс доллара, установленный ЦБ на четверг, опустился на 2 рубля 40 копеек, достигнув отметки в 67,07 рубля. Курс единой европейской валюты, в свою очередь, составил 76,90 рубля, что на 2,5 рубля меньше, чем в конце прошлого года.

Ранее сайт kp.ru сообщал о результатах предыдущих торгов. По итогам начала работы Московской биржи в среду, 9 января, курс доллара незначительно снизился, составив 66 рублей 84 копейки, тогда как курс евро поднялся до уровня в 76,61 рубля. Оба этих значения были значительно меньше предыдущего курса, установленного ЦБ.