2019-01-09T16:15:51+03:00
Политика

В Совфеде прокомментировали заявление о росте в 2019 году зарплат бюджетников

Как отметил сенатор Валерий Рязанский, любое повышение заработной платы является правильным
Дарья ИВАШКИНА
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Здание Совета Федерации. Фото: Валерий Шарифулин/ТАССЗдание Совета Федерации. Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС
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В среду, 9 января, в Совете Федерации прокомментировали заявление министра труда и социальной защиты РФ Максима Топилина о росте в 2019 году зарплат бюджетников.

В частности, как отметил глава комитета по социальной политике Валерий Рязанский, любое повышение заработной платы является правильным, так как дополнительно мотивирует работников.

Кроме того, сенатор подчеркнул, что заложенные в бюджете суммы позволят решить несколько крупных задач, в том числе выполнить обязательства по майскому указу президента РФ от 2012 года. «После повышения МРОТ (минимального размера оплаты труда) до прожиточного минимума мы также ожидаем эффекта повышения заработных плат в регионах - прежде всего для низкооплачиваемых категорий граждан. Что касается второй задачи, действительно, с октября есть ресурсы для повышения зарплат работников бюджетной сферы», - сказал Рязанский в беседе с RT.

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, ранее глава Минтруда Максим Топилин заявил о повышении зарплат бюджетников. При этом он отметил, что индексация зарплат затронет всех работников, в том числе и тех, кто не вошел в майские указы президента Владимира Путина.

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