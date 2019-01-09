2019-01-09T16:34:36+03:00
Политика

Кабмин выделит 147 млн рублей жителям разрушенного дома в Магнитогорске

Эти деньги пойдут на покупку новых квартир для оставшихся без крыши над головой людей
Дарья ИВАШКИНА
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Премьер-министр РФ Дмитрий МедведевПремьер-министр РФ Дмитрий МедведевФото: Александр ГЛУЗ
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Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев, выступая в среду, 9 января, на совещании по ликвидации последствий взрыва газа в доме в Магнитогорске, сообщил, что кабмин направит семьям, пострадавшим из-за этого ЧП, дополнительную помощь в размере 147 миллионов рублей. По его словам, эти средства будут выделены из резервного фонда правительства и пойдут на приобретение новых квартир для жителей двух обрушившихся подъездов.

«Теперь нужна планомерная помощь тем, кто остался без крыши над головой. Это прежде всего жители двух подъездов - №7 и №8 - это 101 семья. Им будет оказана финансовая помощь для обеспечения жильем», - приводит слова Медведева ТАСС.

При этом глава кабмина поручил вице-премьеру Виталию Мутко «взять под контроль доведение денег до региона».

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, 31 декабря прошлого года в результате взрыва бытового газа произошло обрушение одного из подъездов десятиэтажного жилого дома в Магнитогорске. В итоге под завалами остались 39 жизней: 20 женщин, 13 мужчин, шестеро детей.

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