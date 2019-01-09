2019-01-09T16:53:59+03:00
Политика

Рогозин рассказал, что вынудило NASA отменить его визит в США

По мнению главы Роскосмоса, виной всему борьба американского конгресса и президента Соединенных Штатов Дональда Трампа
Дарья ИВАШКИНА
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Глава Роскосмоса Дмитрий РогозинГлава Роскосмоса Дмитрий РогозинФото: Влад КОМЯКОВ
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Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин прокомментировал отмену своей поездки в США. По мнению руководителя корпорации космической деятельности, борьба конгресса Соединенных Штатов и американского президента Дональда Трампа вынудила NASA «отложить» его визит.

«В данной конкретной ситуации это некий фрагмент борьбы между конгрессом и Трампом. И в данном конкретном случае NASA оказалось жертвой этой борьбы, потому что мы знаем об отношении наших партнеров: они в принципе выступают за развитие сотрудничества с РФ», - сказал Рогозин в эфире телеканала «Россия-24».

При этом он подчеркнул, что наша страна также заинтересована в работе с американцами, но хотела бы видеть в них предсказуемого партнера, а после случившегося «осадочек остался».

Напомним, как писал сайт kp.ru, ранее NASA распространило заявление, в котором сообщило, что визит Рогозина в США «необходимо отложить». А глава Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства США Джим Брайденстайн уточнил, что принял решение отменить визит гендиректора Роскосмоса из-за позиции ряда американских сенаторов.

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