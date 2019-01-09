Бензин снова начал дорожать

9 Янв. 2019 2019-01-09T17:19:20+03:00

В частности, в Москве цены на автомобильное топливо за две недели выросли на 19-20 копеек

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В среду, 9 января, появилась информация о том, что цены на дизельное топливо на московских заправках с 24 декабря прошлого года, то есть за две последние недели, выросли в среднем на 50 копеек, а цены на бензин - на 19-20 копеек.

Так, по данным Московской топливной ассоциации (МТА), дизтопливо подорожало до 46,84 рубля. Стоимость Аи-92 повысилась на 19 копеек - до 42,31 рубля. Кроме того, подорожал и бензина Аи-95: его цена увеличилась в среднем на 20 копеек и теперь составляет 45,99 рубля.

Кстати, напомним, как сообщал сайт kp.ru, многие эксперты прогнозировали скачок цен на бензин после Нового года. Причем в качестве главной причины специалисты называли плановое повышение акцизов на топливо с 1 января 2019 года. Так, действительно, акциз на бензин вырос в 1,5 раза - с 8200 рублей до 12 300 рублей за тонну.

Между тем стоит отметить, что в конце октября прошлого года российское правительство зафиксировало цены на автомобильное топливо на уровне июня.