Российское военно-историческое общество рассказало, как использовать «лаосские» Т-34

9 Янв. 2019 2019-01-09T17:39:59+03:00

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В Российском военно-историческом обществе (РВИО) рассказали о возможном использовании полученных из Лаоса танков Т-34. По словам руководителя департамента по информационной политике Надежды Усмановой, боевые машины можно использоваться в реконструкциях сражений Великой Отечественной войны, в том числе в реконструкции «Москва за нами. 1941 год», которая каждый октябрь проходит на Бородинском поле.

Кроме того, чисто теоретически «тридцатьчетверки» могут участвовать в парадах и маршах в Смоленской и Ленинградской областях. «Но это зависит от состояния, в котором находятся танки, они потребуют осмотра, чтобы понять, насколько активно их можно использовать», - сказала Усманова РИА Новости.

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, ранее Россия обнаружила 30 танков Т-34 в Лаосе, где они до сих пор стояли на вооружении. И, естественно, Москва решила эти раритетные боевые машины вернуть. В результате наша страна добилась своего: в декабре прошлого года Т-34 морским транспортом поплыли на Родину и в настоящее время уже находятся в РФ.