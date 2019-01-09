2019-01-09T18:06:44+03:00
В мире

Гендиректор клиники в США уволился после родов пациентки в коме

Женщина, которая на протяжении уже около десяти лет находится в вегетативном состоянии, 29 декабря прошлого года родила здорового малыша
Дарья ИВАШКИНА
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Гендиректор клиники в США уволился после родов пациентки в комеГендиректор клиники в США уволился после родов пациентки в комеФото: GLOBAL LOOK PRESS
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В среду, 9 января, стало известно об увольнении генерального директора клиники специализированной медицинской помощи Hacienda, расположенной в американском городе Финикс (штат Аризона). Глава этого медучреждения Билл Тиммонс подал в отставку после того, как пациентка, которая на протяжении уже около десяти лет находится в коме, забеременела и родила ребенка.

«Билл Тиммонс, давний генеральный директор Hacienda, немедленно прекратил свою работу в компании. Отставка Тиммонса была единогласно принята советом директоров Hacienda», - цитирует заявление клиники портал Arizona's Family.

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, 29 декабря прошлого года одна из пациенток Hacienda родила здорового малыша, находясь в коме. Отмечалось, что персонал клиники до последнего не знал о беременности женщины, которая, как выяснилось, впала в вегетативное состояние около десяти лет назад - после того, как чуть не утонула.

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