2019-01-09T18:26:31+03:00
Политика

Госдума получила от ПАСЕ приглашение к участию в январской сессии

Зимняя сессия Парламентской ассамблеи Совета Европы пройдет во французском Страсбурге с 21 по 25 января
Дарья ИВАШКИНА
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Здание Госдумы в МосквеЗдание Госдумы в МосквеФото: Анастасия НОВИКОВА
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В среду, 9 января, стало известно, что Госдума получила от Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) письмо с предложением сформировать делегацию для участия в зимней сессии, которая пройдет во французском Страсбурге с 21 по 25 января. Об этом сообщил в среду журналистам вице-спикер нижней палаты российского парламента Петр Толстой.

«Как вы знаете, с 21 января начинается очередная сессия ПАСЕ. Государственная дума получила письмо от секретаря ПАСЕ с предложением сформировать делегацию», - сказал политик, отметив, что депутаты планируют дать ответ через неделю.

Так, по словам Толстого, ранее в среду этот вопрос подробно обсуждался на Совете Госдумы. Причем, как подчеркнул вице-спикер, все участники дискуссии «сошлись во мнении, что необходимо, поддерживая постоянный диалог с коллегами из ПАСЕ, еще раз провести консультации» по этому поводу, передает ТАСС.

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, в 2014 году из-за событий на Украине и воссоединения Крыма с Россией делегацию нашей страны лишили права голоса в ПАСЕ, а также запретили ей участвовать в работе руководящих органов Парламентской ассамблеи. В ответ РФ приостановила участие в деятельности ассамблеи.

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