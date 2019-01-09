Песков сообщил о подготовке визита Путина в Сербию

9 Янв. 2019 2019-01-09T18:47:51+03:00

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В среду, 9 января, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подтвердил то, что глава нашего государства Владимир Путин 17 января посетит Сербию. По его словам, визит российского лидера в эту страну действительно готовится.

«Да, готовится», - сказал Песков, отвечая на соответствующий вопрос журналистов.

При этом, комментируя предположение о планах Путина лично вручить своему сербскому коллеге Александру Вучичу орден Александра Невского, представитель Кремля отметил, что «программа (поездки) прорабатывается», передает РИА Новости.

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, ранее в январе президент РФ подписал указ о награждении главы Сербии орденом Александра Невского. Как тогда выяснилось, Александр Вучич был удостоен высокой награды за большой личный вклад в развитие многостороннего сотрудничества с нашей страной.