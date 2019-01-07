Владимир Путин наградил президента Сербии орденом Александра Невского

7 Янв. 2019 2019-01-07T13:30:20+03:00

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Президент России Владимир Путин наградил своего сербского коллегу Александара Вучича орденом Александра Невского. Президент Сербии был удостоен высокой награды за большой личный вклад в развитие многостороннего сотрудничества с Россией.

"Глава российского государства подписал указ о награждении президента Республики Сербии Вучича орденом Александра Невского за большой личный вклад в развитие многостороннего сотрудничества с Российской Федерацией", - говорится в заявлении, опубликованном на сайте пресс-службы Кремля. Данных о дате вручения награды Вучичу в настоящий момент нет.

Ранее сайт kp.ru сообщал о рождественском визите президента России в Санкт-Петербург. Владимир Путин принял участие в праздничном богослужении в Спасо-Преображенском соборе, а 7 января посетил Петропавловскую крепость, где произвел традиционный полуденный выстрел из пушки.