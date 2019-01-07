Владимир Путин наградил президента Сербии орденом Александра Невского
Президент России Владимир Путин наградил своего сербского коллегу Александара Вучича орденом Александра Невского. Президент Сербии был удостоен высокой награды за большой личный вклад в развитие многостороннего сотрудничества с Россией.
"Глава российского государства подписал указ о награждении президента Республики Сербии Вучича орденом Александра Невского за большой личный вклад в развитие многостороннего сотрудничества с Российской Федерацией", - говорится в заявлении, опубликованном на сайте пресс-службы Кремля. Данных о дате вручения награды Вучичу в настоящий момент нет.
Ранее сайт kp.ru сообщал о рождественском визите президента России в Санкт-Петербург. Владимир Путин принял участие в праздничном богослужении в Спасо-Преображенском соборе, а 7 января посетил Петропавловскую крепость, где произвел традиционный полуденный выстрел из пушки.