2019-01-07T13:30:20+03:00
Политика

Владимир Путин наградил президента Сербии орденом Александра Невского

Российский лидер отметил большой личный вклад Александар Вучича в развитие отношений Москвы и Белграда
Александр ДЖУМАЕВ
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Президент России Владимир ПутинПрезидент России Владимир ПутинФото: REUTERS
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Президент России Владимир Путин наградил своего сербского коллегу Александара Вучича орденом Александра Невского. Президент Сербии был удостоен высокой награды за большой личный вклад в развитие многостороннего сотрудничества с Россией.

"Глава российского государства подписал указ о награждении президента Республики Сербии Вучича орденом Александра Невского за большой личный вклад в развитие многостороннего сотрудничества с Российской Федерацией", - говорится в заявлении, опубликованном на сайте пресс-службы Кремля. Данных о дате вручения награды Вучичу в настоящий момент нет.

Ранее сайт kp.ru сообщал о рождественском визите президента России в Санкт-Петербург. Владимир Путин принял участие в праздничном богослужении в Спасо-Преображенском соборе, а 7 января посетил Петропавловскую крепость, где произвел традиционный полуденный выстрел из пушки.

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