В Госдуме поддержали законопроект об ответственности СМИ за фейки
В среду, 9 января, комитет Госдумы по безопасности и противодействию коррупции поддержал законопроект, приравнивающий распространение недостоверной общественно значимой информации к призывам к экстремизму.
Другими словам, если этот документ вступит в силу, СМИ будут нести ответственность за фейки, угрожающие тяжкими последствиями. Речь идет о вбросах, которые могут, например, повлечь панику среди населения и создать угрозу жизни.
Согласно проекту закона, наказывать за недостоверные новости будут штрафом в размере до одного миллиона рублей, а также ограничением доступа к информационным ресурсам, распространяющим этим ложные сведения.
Кроме того, в среду думский комитет поддержал законопроект, устанавливающий административную ответственность за распространение материалов, выражающих явное неуважение к Конституции, государству, официальным государственным символам, органам государственной власти и обществу. Этот документ предлагает дополнить статью 20.1 КоАП РФ «Мелкое хулиганство», передает РИА Новости.
Напомним, как сообщал сайт kp.ru, в декабре прошлого года в Госдуме предложили наказывать за фейковые новости и оскорбление власти. С такой инициативой выступили сенаторы Андрей Клишас и Людмила Бокова, а также депутат нижней палаты российского парламента Дмитрий Вяткин.