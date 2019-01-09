В Госдуме поддержали законопроект об ответственности СМИ за фейки

9 Янв. 2019 2019-01-09T23:22:10+03:00

В Госдуме поддержали законопроекты о штрафах за фейковые новости и оскорбление власти Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В среду состоялось заседание думского комитета по безопасности и противодействию коррупции

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В среду, 9 января, комитет Госдумы по безопасности и противодействию коррупции поддержал законопроект, приравнивающий распространение недостоверной общественно значимой информации к призывам к экстремизму.

Другими словам, если этот документ вступит в силу, СМИ будут нести ответственность за фейки, угрожающие тяжкими последствиями. Речь идет о вбросах, которые могут, например, повлечь панику среди населения и создать угрозу жизни.

Согласно проекту закона, наказывать за недостоверные новости будут штрафом в размере до одного миллиона рублей, а также ограничением доступа к информационным ресурсам, распространяющим этим ложные сведения.

Кроме того, в среду думский комитет поддержал законопроект, устанавливающий административную ответственность за распространение материалов, выражающих явное неуважение к Конституции, государству, официальным государственным символам, органам государственной власти и обществу. Этот документ предлагает дополнить статью 20.1 КоАП РФ «Мелкое хулиганство», передает РИА Новости.

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, в декабре прошлого года в Госдуме предложили наказывать за фейковые новости и оскорбление власти. С такой инициативой выступили сенаторы Андрей Клишас и Людмила Бокова, а также депутат нижней палаты российского парламента Дмитрий Вяткин.