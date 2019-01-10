С начала года бензин в России подорожал не больше, чем на 1,7%

10 Янв. 2019 2019-01-10T03:54:48+03:00

Рост розничных цен на бензин в регионах России с 1 января не превысил 1,7% Фото: Иван МАКЕЕВ

В ФАС отметили, что нефтяники соблюдают договоренности о стабилизации рынка топлива

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За девять первых дней нового года рост розничных цен на бензин в регионах России не превысил 1,7%. Об этом рассказал журналистам 9 января глава управления по топливно-энергетическому комплексу ФАС Дмитрий Махонин.

«В ряде регионов мы отфиксировали рост цены в размере не более чем на 1,7%. Преимущественно это регионы европейской части России», - отметил он.