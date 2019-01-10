2019-01-10T09:03:01+03:00
Происшествия

Акула покусала двух женщин у побережья Австралии

Пострадавшие отделались лишь легкими травмами и испугом
Екатерина БЕЛОКОНОВА
Поделиться:
Комментарии: comments1
Акула напала на двух женщин у побережья АвстралииАкула напала на двух женщин у побережья АвстралииФото: GLOBAL LOOK PRESS
Изменить размер текста:

Нападение акулы на купающихся было зафиксировано в этот четверг, 10 января, у побережья австралийского острова Гамильтон в Уитсандей. Пострадавшими оказались молодая девушка и 60-летняя женщина, которые в момент инцидента находились на мелководье.

Инцидент произошел около 10:30 по местному времени (02:30 мск). Отдыхавшие на пляже люди заметили неладное и помогли пострадавшим выбраться из воды. Они же вызвали спасателей и врачей.

Прибывшие на место происшествия медики определили, что полученные женщинами травмы не представляют угрозы для их жизни. Так, девушка получила повреждение мягких тканей стопы, а другая пострадавшая отделалась незначительными порезами ноги. Несмотря на это их все же доставили в госпиталь острова Гамильтон и больницу Прозерпины.

Согласно данным портала 9News, власти Гамильтона временно закрыли пляжи острова для посещения. Служба спасения проводит проверку акватории Уитсандей на наличие хищников.

Сайт kp.ru писал о том, что в сентябре прошлого года еще одно нападение акулы произошло также на пляже американского города Энсинитас штата Калифония. Хищник атаковал 13-летнего мальчика, которого удалось спасти находящимся поблизости рыбакам. Подросток получил повреждения верхней части тела и был доставлен в больницу.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
На президентских выборах в ДР Конго победил Феликс Чисикеди
В Германии бастуют сотрудники служб безопасности трех аэропортов
В Ростехе назвали надуманной проблему нехватки композитов для самолета МС-21
Принадлежности для инсулиновых инъекций будут выдаваться бесплатно
Причины появления отверстия в обшивке "Союза" назовут в ближайшие недели
Жена владельца Amazon после развода может стать самой богатой женщиной в мире
В Подмосковье двухлетний ребенок выпал из окна на пятом этаже и выжил
В Таиланде умерла туристка из России
Погода в Москве на 10 января 2019 года: в городе немного потеплеет
Япония намерена вести переговоры о мирном договоре с РФ в спокойной обстановке
Российский военный спутник сошел с орбиты и сгорел в атмосфере
Временный глава Пентагона нецензурно высказался об истребителях F-35
Сайт посольства США в России не обновляется из-за «шатдауна»
Ким Чен Ын пообещал Си Цзиньпину постараться, чтобы его вторая встреча с Трампом принесла хорошие результаты
Эрдоган объявил «войну» пластиковым пакетам, призвав заменить их авоськами из конопли
Депутат Верховной Рады: Украинцев обрекли на замерзание
В Иране арестовали американца Майкла Уайта