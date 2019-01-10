Акула покусала двух женщин у побережья Австралии
Нападение акулы на купающихся было зафиксировано в этот четверг, 10 января, у побережья австралийского острова Гамильтон в Уитсандей. Пострадавшими оказались молодая девушка и 60-летняя женщина, которые в момент инцидента находились на мелководье.
Инцидент произошел около 10:30 по местному времени (02:30 мск). Отдыхавшие на пляже люди заметили неладное и помогли пострадавшим выбраться из воды. Они же вызвали спасателей и врачей.
Прибывшие на место происшествия медики определили, что полученные женщинами травмы не представляют угрозы для их жизни. Так, девушка получила повреждение мягких тканей стопы, а другая пострадавшая отделалась незначительными порезами ноги. Несмотря на это их все же доставили в госпиталь острова Гамильтон и больницу Прозерпины.
Согласно данным портала 9News, власти Гамильтона временно закрыли пляжи острова для посещения. Служба спасения проводит проверку акватории Уитсандей на наличие хищников.
Сайт kp.ru писал о том, что в сентябре прошлого года еще одно нападение акулы произошло также на пляже американского города Энсинитас штата Калифония. Хищник атаковал 13-летнего мальчика, которого удалось спасти находящимся поблизости рыбакам. Подросток получил повреждения верхней части тела и был доставлен в больницу.