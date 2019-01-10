2019-01-10T10:53:13+03:00
Политика

Ким Чен Ын пригласил Си Цзиньпина в Пхеньян с ответным визитом

Северокорейский лидер уехал из Пекина домой [фото]
Саша ПЯТНИЦКАЯ
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Ким Чен Ын в гостях у Си ЦзиньпинаКим Чен Ын в гостях у Си ЦзиньпинаФото: REUTERS
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В среду, 9 января, во второй половине дня северокорейский лидер Ким Чен Ын завершил свой визит в КНР, сел в свой поезд и уехал домой. Но перед отъездом пригласил китайского коллегу Си Цзиньпина посетить КНДР с ответным визитом.

Северокорейского лидера в Китае и встречали, и провожали как дорогого гостя Фото: REUTERS

Северокорейского лидера в Китае и встречали, и провожали как дорогого гостяФото: REUTERS

Фото: REUTERS

Об этом информирует Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК). По его данным, «лидер Китая с удовольствием принял приглашение и сообщил Ким Чен Ыну о своих планах» приехать в Пхеньян в обозримом будущем.

На прощание даже цветы подарили Фото: REUTERS

На прощание даже цветы подарилиФото: REUTERS

Фото: REUTERS

Переговоры лидеров двух стран прошли вечером 8 января. Китайские СМИ сообщали, что Ким Чен Ын на встрече с Си Цзиньпином заявил о приверженности своей страны политике денуклеаризации Корейского полуострова. КНДР, по его словам, будет решать проблему «посредством диалога».

Визит Ким Чен Ын в Пекин завершился, теперь он будет ждать Си Цзиньпина в Пхеньяне Фото: REUTERS

Визит Ким Чен Ын в Пекин завершился, теперь он будет ждать Си Цзиньпина в ПхеньянеФото: REUTERS

Фото: REUTERS

Кроме того, он пообещал председателю КНР, постараться, чтобы его вторая встреча с президентом США принесла результаты, которые одобрит международное сообщество.

Лидеры КНДР и КНР с супругами Фото: REUTERS

Лидеры КНДР и КНР с супругамиФото: REUTERS

Фото: REUTERS

Как писал сайт kp.ru, в поездке Ким Чен Ына сопровождают супруга Ли Соль Чжу, глава северокорейского МИД и советник, обычно ведущий переговоры с американцами. Спецпоезд лидера КНДР пересек границу с Китаем днем 7 января. Ранее СМИ сообщали, что он прибыл в Поднебесную «тайно».

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