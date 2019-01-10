Ким Чен Ын пригласил Си Цзиньпина в Пхеньян с ответным визитом
В среду, 9 января, во второй половине дня северокорейский лидер Ким Чен Ын завершил свой визит в КНР, сел в свой поезд и уехал домой. Но перед отъездом пригласил китайского коллегу Си Цзиньпина посетить КНДР с ответным визитом.
Северокорейского лидера в Китае и встречали, и провожали как дорогого гостяФото: REUTERS
Фото: REUTERS
Об этом информирует Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК). По его данным, «лидер Китая с удовольствием принял приглашение и сообщил Ким Чен Ыну о своих планах» приехать в Пхеньян в обозримом будущем.
На прощание даже цветы подарилиФото: REUTERS
Фото: REUTERS
Переговоры лидеров двух стран прошли вечером 8 января. Китайские СМИ сообщали, что Ким Чен Ын на встрече с Си Цзиньпином заявил о приверженности своей страны политике денуклеаризации Корейского полуострова. КНДР, по его словам, будет решать проблему «посредством диалога».
Визит Ким Чен Ын в Пекин завершился, теперь он будет ждать Си Цзиньпина в ПхеньянеФото: REUTERS
Фото: REUTERS
Кроме того, он пообещал председателю КНР, постараться, чтобы его вторая встреча с президентом США принесла результаты, которые одобрит международное сообщество.
Лидеры КНДР и КНР с супругамиФото: REUTERS
Фото: REUTERS
Как писал сайт kp.ru, в поездке Ким Чен Ына сопровождают супруга Ли Соль Чжу, глава северокорейского МИД и советник, обычно ведущий переговоры с американцами. Спецпоезд лидера КНДР пересек границу с Китаем днем 7 января. Ранее СМИ сообщали, что он прибыл в Поднебесную «тайно».