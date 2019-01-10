МИД РФ прорабатывает вопрос консультаций с США по ДРСМД

10 Янв. 2019 2019-01-10T14:15:51+03:00

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В четверг, 10 января, в министерстве иностранных дел РФ заявили, что прорабатывают вопрос проведения консультаций с США по Договору о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД).

«Вопрос проведения консультаций между РФ и США по договору о ДРСМД прорабатывается», - сказали в российском дипведомстве РИА Новости.

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, 20 октября прошлого года президент США Дональд Трамп рассказал о желании своей страны выйти из ДРСМД. Поводом для такого решения стали якобы многочисленные нарушения соглашения со стороны России. Однако наша страна с этими обвинениями категорически не согласна и выдвигает США встречные претензии.

А в декабре 2018 года российский лидер Владимир Путин рассказал о последствиях выхода Соединенных Штатов из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности. По его словам, отказ Вашингтона от этого соглашения «заметно ослабит региональную и глобальную безопасность» и может привести к обрушению всей системы контроля над вооружениями.