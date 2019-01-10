Причина затопления Тушинского тоннеля: власти Москвы рассказали, что могло привести к ЧП

10 Янв. 2019 2019-01-10T15:01:16+03:00

В настоящее время на месте прорыва работают коммунальные службы города и спасатели Фото: Михаил ФРОЛОВ

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В четверг, 10 января, стала известна возможная причина затопления Тушинского тоннеля в Москве. Как заявил заммэра столицы Петр Бирюков, не исключено, что к ЧП могли привести нарушения при строительстве сооружения и расширении Волоколамского шоссе в 2003 году.

Между тем, по мнению заместителя градоначальника, говорить о причинах случившегося пока рано. При этом чиновник подчеркнул, что в ближайшее время специалистам-проектировщикам еще только предстоит внимательно изучить ситуацию и сделать соответствующие выводы.

«Различные могут быть версии, в том числе и то, что в 2003 году здесь было расширение Волоколамского шоссе, строительство тоннеля. Возможно, где-то были какие-то допущены отклонения, все может быть, поэтому специалисты будут изучать», - приводит слова Бирюкова ТАСС.

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, прорыв дамбы на Сходненской улице в Москве произошел в четверг, 10 января, около 10:00 мск. В результате поток воды рванул на окрестные улицы. Кроме того, за считанные минуты был затоплен Тушинский тоннель, после чего движение по нему пришлось полностью ограничить.

В настоящее время на месте прорыва работают коммунальные службы города и спасатели, которые помогают им откачивать воду.