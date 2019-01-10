Россия передала Лаосу партию самолетов Як-130

10 Янв. 2019 2019-01-10T15:30:00+03:00

В Сети появился видеоролик, на котором запечатлены боевые машины, уже раскрашенные в цвета республики [видео]

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Россия передала Лаосу несколько учебно-боевых самолетов Як-130. О каком именно количестве летательных аппаратов идет речь, а также когда была осуществлена поставка, пока неизвестно, однако информированный источник подтвердил факт отправки машин в Народно-Демократическую Республику.

"Лаос уже получил несколько Як-130", - передает "Интерфакс" со ссылкой на собеседника.

В Сети также появился видеоролик, на котором запечатлены три российских самолета российского производства с опознавательными знаками и флагом Лаоса. Запись появилась на странице Youtube-аккаунта под названием Laos Army Channel.

Россия поставила Лаосу учебно-боевые самолеты Як-130.

Между тем, в Федеральной службе по военно-техническому сотрудничеству информацию о поставках пока никак не комментируют.

Сайт kp.ru писал о том, что сам Лаос ранее передал России три десятка танков Т-34, которые до недавнего времени состояли на вооружении армии Народно-Демократической Республики. Все боевые машины в полностью исправном состоянии,