Минобороны Лаоса передало России 30 танков Т-34

9 Янв. 2019 2019-01-09T03:36:23+03:00

Танк Т-34-85 на Красной площади во время парада 9 мая, посвященного 73-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне Фото: Михаил ФРОЛОВ

Как рассказали в российском оборонном ведомстве, до недавнего времени техника стояла на вооружении лаосской армии

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Минобороны России получили от лаосских коллег три десятка танков Т-34, которые до недавнего времени состояли на вооружении на вооружении армии Лаоса.

Техника преодолела морем 4500 тысяч километров и прибыла из Юго-Восточной Азии во Владивосток, откуда 30 гусеничных машин железнодорожным транспортом будут доставлены в подмосковный город Наро-Фоминск. Об этом рассказали в пресс-службе российского оборонного ведомства.

«В ходе состоявшегося в январе прошлого года визита министра обороны РФ генерала армии Сергея Шойгу в Лаос были достигнуты договоренности о возвращении танков Т-34 в Россию», - уточнили в Минобороны.

Отмечается, что все танки в полностью исправном состоянии, передает ТАСС. . Напомним, как писал сайт kp.ru, во время поездки в Юго-Восточную Азию 20 – 23 января прошлого года Сергей Шойгу посетил Мьянму, Лаос и Вьетнам, встретился с военно-политическим руководством этих стран.

Советский танк времен Великой Отечественной войны T-34 серийно выпускался с 1940 года. К слову, ранее в немецком журнале журнал Stern вышла статья, в которой танк Т-34 назвали «смертоносным сюрпризом» для напавшей на СССР фашистской Германии.

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