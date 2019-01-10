Apple и Google решили не повышать цены на приложения из-за НДС

10 Янв. 2019 2019-01-10T17:31:05+03:00

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В четверг, 10 января, появилась информация о том, что американские компании Apple и Google не повысили цены на мобильные приложения в этом году, а также сохранили стоимость подписок для пользователей из России. И это несмотря на повышение ставки НДС в нашей стране.

Между тем, как отметили эксперты, IT-гиганты отреагировали на вступление в силу нового закона и списывают с суммы оплаты положенные законом 20%. Так, Apple с 1 января этого года уже указывает в квитанциях, получаемых пользователями, НДС в размере 20%.

Таким образом, Apple и Google взяли уплату налога на себя.

Однако стоит отметить, что цены на технику Apple все же изменились в России с 1 января. Как ранее сообщал сайт kp.ru, стоимость «яблочных» устройств выросла в среднем на две-три тысячи рублей. Причем повышение цен затронуло не только флагманские устройства, а весь каталог продукции Apple.