10 Янв. 2019 2019-01-10T18:34:46+03:00

В Москве открыли движение по Волоколамскому шоссе в сторону области Фото: кадр с видео

При этом дублер в сторону улицы Свободы и сама улица еще перекрыты

Изменить размер текста: A A

В четверг вечером, 10 января, движение транспорта по Волоколамскому шоссе в Москве было частично восстановлено. Как уточнили в Центре организации дорожного движения (ЦОДД), в настоящее время по трассе уже можно двигаться в сторону области. При этом, как ожидается, в ближайшее время будет открыто и движение в центр города.

«Движение в Тушинском тоннеле по основному ходу Волоколамского шоссе в сторону области открыто. Скоро пустят в центр», - говорится в официальном Twitter ЦОДД. При этом там отмечается, что дублер в сторону улицы Свободы и сама улица еще перекрыты.

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, ранее в четверг тоннель в московском районе Тушино, по которому проходит Волоколамское шоссе, затопило. Причиной стал размыв и проседание грунта под сооружением. По предварительным данным, площадь провала составила 50 квадратных метров.

В связи с ЧП экстренные и городские службы города закрыли движение по Волоколамскому шоссе.