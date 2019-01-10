2019-01-10T23:23:14+03:00
Политика

В Киеве заявили о подготовке к разрыву около 40 соглашений с Россией

Как выяснилось, планируется расторжение как межгосударственных, так и межправительственных документов
Дарья ИВАШКИНА
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В Киеве заявили о подготовке к разрыву около 40 соглашений с РоссиейВ Киеве заявили о подготовке к разрыву около 40 соглашений с РоссиейФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Замминистра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины Юрий Грымчак заявил, что Киев, как ранее и обещал глава МИД незалежной Павел Климкин, готовится разорвать около 40 соглашений с Россией.

«Сейчас рассматривается на предмет расторжения около 40 различных соглашений, которые были подписаны в свое время с РФ», - сказал политик.

При этом Грымчак отметил, что планируется расторжение как межгосударственных, так и межправительственных документов. Причем, по его словам, подготовка к разрыву ведется не публично. «А сколько таких соглашений расторгнут, мне трудно сказать, потому что там есть межгосударственные и межправительственные. Поэтому это делается, просто не так публично», - подчеркнул замминистра в эфире украинского телеканала «Прямой».

Кстати, напомним, как сообщал сайт kp.ru, в конце прошлого года глава МИД Украины Павел Климкин объявил о том, что Киев коренным образом пересмотрит всю двустороннюю договорно-правовую базу с Москвой. Тогда же министр иностранных дел соседнего государства выразил мнение, что все, что существовало до 2014 года, «по определению не имеет смысла».

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