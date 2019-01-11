WP: Администрация Трампа готовится к введению режима ЧП в США

11 Янв. 2019 2019-01-11T07:27:14+03:00

Такая мера позволит Белому дому получить средства на строительство стены на американо-мексиканской границе в обход решений Конгресса

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Администрация президента США Дональда Трампа начала создавать условия для ведения в стране режима чрезвычайного положения. Это позволит Белому дому получить финансирование строительства стены на американо-мексиканской границе в обход Конгресса.

Так, согласно данным источников в администрации, сейчас власти активно ищут неиспользованные средства в бюджете. Под пристальное внимание попали, в частности, инженерные войска армии США. Сообщается, что Трамп "настоятельно рекомендовал" сухопутным силам выяснить, как скоро могут быть подписаны контракты на строительство стены и может ли оно начаться в течение ближайших 45 дней.

Кроме того, как сообщает The Washington Post, Белый дом изучает принятый в прошлом году закон о ликвидации последствий стихийных бедствий, в рамках которого члены Конгресса выделили 13,9 млрд долларов. Данная сумма фактически так и не была использована.

Сайт kp.ru писал о том, что ранее сам президент США объявлял о возможности введения режима ЧП в стране. Тогда американский лидер заявил, что данный шаг поможет защитить Штаты от наплыва нелегальных мигрантов.