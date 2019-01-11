Немцы признались в неприязни к российским туристам
Большинство немцев признались. что среди всех туристов их больше всего раздражают именно россияне. Об этом свидетельствуют данные опроса онлайн-платформы ab-in-den-urlaub.
Так, по мнению жителей Германии, русскоговорящие путешественники очень шумные (такого мнения придерживаются 60% респондентов) и слишком любят выпить (56%). Кроме того, немцам не нравится грубое поведение наших соотечественников (38%) и их любовь к селфи (24%).
Вторую строчку в этом антирейтинге заняли британцы. Согласно опросу, результаты которого были опубликованным на сайте Die Welt, подданные Соединенного Королевства мешают отдыхать 58% немцев. В данном случае граждан ФРГ также не устраивает злоупотребление алкоголем и то, что англичане постоянно занимают пляжные шезлонги с самого утра.
Сайт kp.ru писал о том, что ранее немцы выказались также о российских женщинах. Так, журнал Eurasisches Mаgazin пришел к выводу, что прекрасную часть населения нашей страны можно назвать "сильным полом" за невероятную целеустремленность и силу духа.