Немцы признались в неприязни к российским туристам

11 Янв. 2019 2019-01-11T09:10:09+03:00

Многим немцам не нравится, что наши соотечественники часто делают селфи Фото: Евгения ГУСЕВА

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Большинство немцев признались. что среди всех туристов их больше всего раздражают именно россияне. Об этом свидетельствуют данные опроса онлайн-платформы ab-in-den-urlaub.

Так, по мнению жителей Германии, русскоговорящие путешественники очень шумные (такого мнения придерживаются 60% респондентов) и слишком любят выпить (56%). Кроме того, немцам не нравится грубое поведение наших соотечественников (38%) и их любовь к селфи (24%).

Вторую строчку в этом антирейтинге заняли британцы. Согласно опросу, результаты которого были опубликованным на сайте Die Welt, подданные Соединенного Королевства мешают отдыхать 58% немцев. В данном случае граждан ФРГ также не устраивает злоупотребление алкоголем и то, что англичане постоянно занимают пляжные шезлонги с самого утра.

Сайт kp.ru писал о том, что ранее немцы выказались также о российских женщинах. Так, журнал Eurasisches Mаgazin пришел к выводу, что прекрасную часть населения нашей страны можно назвать "сильным полом" за невероятную целеустремленность и силу духа.