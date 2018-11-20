Немецкие СМИ считают, что русские женщины заслужили называться "сильным полом"
На невероятную целеустремленность и силу духу российских женщин обратили внимание европейские журналисты. Автор статьи в немецком журнале Eurasisches Mаgazin пришел к выводу, что прекрасную часть населения нашей страны даже можно назвать "сильным полом".
По его мнению, в России женщины вынуждены бороться за свои права и не при каких обстоятельствах не падать духом, поскольку мужчины, в свою очередь, якобы все чаще ищут утешение в алкоголе и сигаретах.
Об этом же накануне писала и шведская журналистка Элин Йонссон. В ее статье говорилось о том, что российские мужчины были "искалечены" и ослаблены тяжелыми историческими реалиями нашей страны, а потому вся семейная нагрузка легла на женщин.
В результате хрупким, казалось бы, созданиям приходится совмещать быт с работой, самостоятельно отстаивать свои ценности и традиции. При этом, согласно наблюдениям немецкого журналиста, многие россиянки ведут более здоровый образ жизни и имеют хорошее образование.
Русские женщины также бойко переносят все жизненные трудности, и даже если им не всегда удается их преодолеть, проблемы решаются с полной самоотдачей.
"Несмотря на отрицание термина "феминизм" в России, положение среднестатистической женщины в обществе доказывает, что она реализует себя в полной мере", - говорится в тексте статьи.
Сайт kp.ru писал, что ранее о русских женщинах высказался также американский хоккеист Райан Уитни. Он заявил, что во внешности наших соотечественниц не бывает середины - это либо "настоящая бомба", либо "чернобыльский урод с тремя глазами".