Немецкие СМИ считают, что русские женщины заслужили называться "сильным полом"

СЕГОДНЯ 07:21 2018-11-20T07:35:33+03:00

Российских женщин из-за их целеустремленности и силы духа можно назвать "сильным полом", считают в Германии Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

По мнению автора статьи в журнале Eurasisches Mаgazin, россиянкам приходится быть целеустремленными и бороться за свои права из-за слабостей мужчин

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На невероятную целеустремленность и силу духу российских женщин обратили внимание европейские журналисты. Автор статьи в немецком журнале Eurasisches Mаgazin пришел к выводу, что прекрасную часть населения нашей страны даже можно назвать "сильным полом".

По его мнению, в России женщины вынуждены бороться за свои права и не при каких обстоятельствах не падать духом, поскольку мужчины, в свою очередь, якобы все чаще ищут утешение в алкоголе и сигаретах.

Об этом же накануне писала и шведская журналистка Элин Йонссон. В ее статье говорилось о том, что российские мужчины были "искалечены" и ослаблены тяжелыми историческими реалиями нашей страны, а потому вся семейная нагрузка легла на женщин.

В результате хрупким, казалось бы, созданиям приходится совмещать быт с работой, самостоятельно отстаивать свои ценности и традиции. При этом, согласно наблюдениям немецкого журналиста, многие россиянки ведут более здоровый образ жизни и имеют хорошее образование.

Русские женщины также бойко переносят все жизненные трудности, и даже если им не всегда удается их преодолеть, проблемы решаются с полной самоотдачей.

"Несмотря на отрицание термина "феминизм" в России, положение среднестатистической женщины в обществе доказывает, что она реализует себя в полной мере", - говорится в тексте статьи.

Сайт kp.ru писал, что ранее о русских женщинах высказался также американский хоккеист Райан Уитни. Он заявил, что во внешности наших соотечественниц не бывает середины - это либо "настоящая бомба", либо "чернобыльский урод с тремя глазами".