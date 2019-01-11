Бутина не стала жаловаться на условия содержания в тюрьме США
Арестованная в США по обвинению в шпионаже Мария Бутина не стала жаловаться российским дипломатам на условия содержания в тюрьме американского города Александрия штата Вирджиния. Об этом сообщили в посольстве РФ в Вашингтоне.
В диппредставительстве рассказали, что накануне дипломаты в плановом порядке посетили россиянку в тюрьме.
"Жалоб на условия содержания Мария не озвучивала", - передает ТАСС со ссылкой на посольство.
Отмечается, что сейчас наша соотечественница готовится к судебному заседанию, которое назначено на 12 февраля.
Напомним, что ранее Мария Бутина признала вину по одному из пунктов обвинения - участие в сговоре с целью нанести вред США Девушка пошла на такой шаг, поскольку суд пообещал смягчить ей наказание. Так, вместо 15 лет заключения теперь россиянке грозит лишь пять лет лишения свободы и штраф в размере 250 тысяч долларов.
Сайт kp.ru публиковал полный текст сделки Бутиной со следствием.