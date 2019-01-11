The Economist признал рубль самой недооцененной валютой мира
Британский журнал The Economist назвал российский рубль самой недооцененной валютой мира. Такой вывод был сделан на основе расчета "индекса Биг Мака".
Напомним, что данный показатель высчитывается экспертами журнала с 1986 года и основывается на теории о паритете покупательной способности. Согласно ей, курсы валют в долгосрочной перспективе должны выравниваться с ценами на идентичные продуктовые корзины в разных странах, сюда же относится и Биг Мак.
The Economist указал на то, что в России этот гамбургер можно купить за 110,17 рубля или 1,65 доллара, в то время как в США его стоимость составлять около 5,58 доллара или 373 рубля. Таким образом, рубль недооценен на 70,4% - разница актуальной цены Биг Мака в обеих странах, при том что предполагаемая разница курсов составляет 19,74%.
Издание подчеркивает, что на настоящий момент практически все мировые валюты остаются недооцененными по сравнению с американской. Исключением являются норвежская и шведская кроны, а также швейцарский франк. Последняя валюта, кстати говоря, даже сильно переоценена.
Сайт kp.ru писал о том, что осенью прошлого года рубль также вошел в тройку самых недооцененных валют, но уже по версии Deutsche Bank. Российскую валюту опередили лишь турецкая лира и колумбийский песо.