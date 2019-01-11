The Economist признал рубль самой недооцененной валютой мира

11 Янв. 2019 2019-01-11T10:10:27+03:00

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Британский журнал The Economist назвал российский рубль самой недооцененной валютой мира. Такой вывод был сделан на основе расчета "индекса Биг Мака".

Напомним, что данный показатель высчитывается экспертами журнала с 1986 года и основывается на теории о паритете покупательной способности. Согласно ей, курсы валют в долгосрочной перспективе должны выравниваться с ценами на идентичные продуктовые корзины в разных странах, сюда же относится и Биг Мак.

The Economist указал на то, что в России этот гамбургер можно купить за 110,17 рубля или 1,65 доллара, в то время как в США его стоимость составлять около 5,58 доллара или 373 рубля. Таким образом, рубль недооценен на 70,4% - разница актуальной цены Биг Мака в обеих странах, при том что предполагаемая разница курсов составляет 19,74%.

Издание подчеркивает, что на настоящий момент практически все мировые валюты остаются недооцененными по сравнению с американской. Исключением являются норвежская и шведская кроны, а также швейцарский франк. Последняя валюта, кстати говоря, даже сильно переоценена.

Сайт kp.ru писал о том, что осенью прошлого года рубль также вошел в тройку самых недооцененных валют, но уже по версии Deutsche Bank. Российскую валюту опередили лишь турецкая лира и колумбийский песо.