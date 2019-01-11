2019-01-11T10:10:27+03:00
Экономика

The Economist признал рубль самой недооцененной валютой мира

Такой вывод был сделан на основе расчета "индекса Биг Мака"
Екатерина БЕЛОКОНОВА
Поделиться:
Комментарии: comments11
The Economist назвал российский рубль самой недооцененной валютой мираThe Economist назвал российский рубль самой недооцененной валютой мираФото: GLOBAL LOOK PRESS
Изменить размер текста:

Британский журнал The Economist назвал российский рубль самой недооцененной валютой мира. Такой вывод был сделан на основе расчета "индекса Биг Мака".

Напомним, что данный показатель высчитывается экспертами журнала с 1986 года и основывается на теории о паритете покупательной способности. Согласно ей, курсы валют в долгосрочной перспективе должны выравниваться с ценами на идентичные продуктовые корзины в разных странах, сюда же относится и Биг Мак.

The Economist указал на то, что в России этот гамбургер можно купить за 110,17 рубля или 1,65 доллара, в то время как в США его стоимость составлять около 5,58 доллара или 373 рубля. Таким образом, рубль недооценен на 70,4% - разница актуальной цены Биг Мака в обеих странах, при том что предполагаемая разница курсов составляет 19,74%.

Издание подчеркивает, что на настоящий момент практически все мировые валюты остаются недооцененными по сравнению с американской. Исключением являются норвежская и шведская кроны, а также швейцарский франк. Последняя валюта, кстати говоря, даже сильно переоценена.

Сайт kp.ru писал о том, что осенью прошлого года рубль также вошел в тройку самых недооцененных валют, но уже по версии Deutsche Bank. Российскую валюту опередили лишь турецкая лира и колумбийский песо.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Россия обвинила США в посягательстве на суверенитет Венесуэлы
В США умер один из создателей фильма «Матрица»
В Госдуме предложили приравнять системы нагревания табака к сигаретам
Эксперты не видят риска новых подтоплений Тушинского тоннеля в Москве
В Подольске 16-летнего школьника нашли мертвым в собственной комнате
Бутина не стала жаловаться на условия содержания в тюрьме США
Канадская деревня подверглась нашествию тюленей
Умерла Верна Блум - актриса, известная по фильму "Зверинец"
Немцы признались в неприязни к российским туристам
США продолжат "жесткую" санкционную политику в отношении России
Китай вывел на орбиту первый в 2019 году телекоммуникационный спутник
Семь человек пострадали при столкновении поезда и грузовика в Словакии
В США проходит проверка в отношении посетивших инаугурацию Трампа украинцев
Аппарат «Чанъэ-4» прислал панорамные снимки обратной стороны Луны
WP: Администрация Трампа готовится к введению режима ЧП в США
В США заявили о "четвертом измерении" в оборонной сфере у России и Китая
Погода в Москве на 11 января 2019 года: температура опустится до -12
Политик заявил о двукратном сокращении пенсий и прожиточного минимума на Украине